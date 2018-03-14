Гомельчанин за ложное минирование мясокомбината получил 2 года ограничения свободы

Источник: БЕЛТА

В декабре прошлого года в милицию поступило сообщение, что в Гомеле заминирован мясокомбинат. Исходящий звонок был с мобильного телефона. Из зданий мясокомбината экстренно эвакуировали более 100 человек, после чего саперная группа начала обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов.

Взрывных устройств на предприятии обнаружено не было. Параллельно сотрудники милиции вели поиск сообщившего о минировании.

Читайте также Мужчине дали в обменнике лишние €750, а он пересчитал их и спрятал

Владельцем телефона оказалась женщина. Она пояснила, что к ней на улице подошел мужчина и попросил разрешения воспользоваться мобильным. После этого набрал номер милиции, заявил о минировании, вернул телефон и убежал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали лжеминера по горячим следам. Им оказался 40-летний житель Гомеля. В момент задержания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 340 Уголовного кодекса Беларуси.

Суд Новобелицкого района приговорил обвиняемого к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. Мужчина полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном. К гомельчанину также применены меры безопасности и лечения от алкоголизма, которые он будет проходить по месту жительства путем принудительного амбулаторного наблюдения и лечения.