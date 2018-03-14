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14:08 (мск), источник: Publika.md

Полиция задержала двоих мужчин за квартирные кражи в столице

Полиция задержала двоих мужчин, подозреваемых в кражах. По данным следствия, они проникали в квартиры и выносили деньги и ценные вещи.

Источник: Publika.md

Ущерб от последней кражи достиг почти 160 тысяч леев.

Мужчины вину признали.

Ранее они уже были судимы за подобные преступления. Теперь им грозит до 10 лет заключения.

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