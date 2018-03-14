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14:12 (мск), источник: АиФ Уфа

Чиновницу из Башкирии осудят за присвоение 370 тысяч рублей

Она завышала зарплату себе и коллегам, а потом забирала излишки.

Сотрудницу комитета по управлению собственностью Минземимущества по Балтачевскому району будут судить за присвоение денег. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с 2013 по 2016 годы сотрудница комитета, ответственная за бухгалтерский учёт, завышала свою зарплату. Таким образом, она присвоила около 150 тысяч рублей.

Кроме того, она начисляла повышенные выплаты своим коллегам, а затем просила передать ей излишние суммы. Так она похитила более 220 тысяч рублей.

Обвиняемая не признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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