Чиновницу из Башкирии осудят за присвоение 370 тысяч рублей
Она завышала зарплату себе и коллегам, а потом забирала излишки.
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Она завышала зарплату себе и коллегам, а потом забирала излишки.
Сотрудницу комитета по управлению собственностью Минземимущества по Балтачевскому району будут судить за присвоение денег. Об этом сообщает
По версии следствия, с 2013 по 2016 годы сотрудница комитета, ответственная за бухгалтерский учёт, завышала свою зарплату. Таким образом, она присвоила около 150 тысяч рублей.
Кроме того, она начисляла повышенные выплаты своим коллегам, а затем просила передать ей излишние суммы. Так она похитила более 220 тысяч рублей.
Обвиняемая не признала свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
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