В Петербурге сломали челюсть школьнику с собачкой
Пострадавший госпитализирован в детскую больницу после нападения хулигана.
Пострадавший госпитализирован в детскую больницу после нападения хулигана.
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По предварительным данным, местный 16-тилетний житель выгуливал свою собаку у дома 44 по Каменноостровскому проспекту. Неожиданно на него напал незнакомец и начал избивать.
С травмами юноша обратился в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. Врачи диагностировали двусторонний перелом без смещения отломков.
Сейчас подросток госпитализирован, так как ему требуется операция. А полиция Петроградского района разыскивает хулигана, избившего его и выясняет все обстоятельства происшествия.
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