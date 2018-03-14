В Петербурге сломали челюсть школьнику с собачкой

Источник: Reuters

В Санкт-Петербурге неизвестный человек сломал челюсть подростку, гулявшему с собакой, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, местный 16-тилетний житель выгуливал свою собаку у дома 44 по Каменноостровскому проспекту. Неожиданно на него напал незнакомец и начал избивать.

С травмами юноша обратился в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. Врачи диагностировали двусторонний перелом без смещения отломков.