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16:20 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Петербурге сломали челюсть школьнику с собачкой

Пострадавший госпитализирован в детскую больницу после нападения хулигана.

Источник: Reuters

В Санкт-Петербурге неизвестный человек сломал челюсть подростку, гулявшему с собакой, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

По предварительным данным, местный 16-тилетний житель выгуливал свою собаку у дома 44 по Каменноостровскому проспекту. Неожиданно на него напал незнакомец и начал избивать.

С травмами юноша обратился в Детскую больницу № 19 имени Раухфуса. Врачи диагностировали двусторонний перелом без смещения отломков.

Сейчас подросток госпитализирован, так как ему требуется операция. А полиция Петроградского района разыскивает хулигана, избившего его и выясняет все обстоятельства происшествия.

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