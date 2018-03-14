Квартира на седьмом этаже дома вспыхнула в Челябинске
Пожар произошёл на улице Российской.
Пожар произошёл на улице Российской.
Квартира на седьмом этаже десятиэтажного дома загорелась в Челябинске, об этом «АиФ-Челябинск» сообщил очевидец.
Возгорание произошло около 16 часов 14 марта на улице Российской, 161.
«Горело очень сильно. Слышно, как на балконе или в квартире
Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.
Напомним, в ночь на 14 марта в Магнитогорске сотрудники экстренных служб эвакуировали около 30 жителей девятиэтажного дома, в котором загорелась лестничная клетка, на месте работали семь единиц техники.
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