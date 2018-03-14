Квартира на седьмом этаже дома вспыхнула в Челябинске

Источник: Аргументы и факты

Квартира на седьмом этаже десятиэтажного дома загорелась в Челябинске, об этом «АиФ-Челябинск» сообщил очевидец.

Возгорание произошло около 16 часов 14 марта на улице Российской, 161.

«Горело очень сильно. Слышно, как на балконе или в квартире что-то лопается, разлетается», — рассказал горожанин.

Информация о причинах пожара и пострадавших уточняется.