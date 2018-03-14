На Кубани сотрудник Росгвардии спас тонущих в водохранилище детей
Инцидент произошел в городе Армавире.
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Инцидент произошел в городе Армавире.
Краснодар. 14 марта — Новая Кубань. В Армавире военнослужащий отряда специального назначения «Вятич» Сергей Гареев гулял в выходной день по парку. В это время он услышал крики о помощи, доносящиеся со стороны находящегося поблизости водохранилища. Оказалось, в покрытой илом воде в 15 метрах от берега тонули двое 10-летних детей.
Сергей Гареев вытащил школьников из воды и оказал им доврачебную помощь, сообщили в
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