На Кубани сотрудник Росгвардии спас тонущих в водохранилище детей

Краснодар. 14 марта — Новая Кубань. В Армавире военнослужащий отряда специального назначения «Вятич» Сергей Гареев гулял в выходной день по парку. В это время он услышал крики о помощи, доносящиеся со стороны находящегося поблизости водохранилища. Оказалось, в покрытой илом воде в 15 метрах от берега тонули двое 10-летних детей.