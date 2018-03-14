На жителя Калининграда, спровоцировавшего взрыв газа в доме, завели дело

Как следует из материалов дела, в октябре 2017 года калининградец кустарным способом изготовил устройство для забора бытового газа и при помощи дрели подключился к газопроводу, который располагался у него в квартире в двухэтажном жилом доме довоенной постройки на улице Велижской в Калининграде. Спустя 20 минут произошла утечка, которую мужчина пытался самостоятельно устранить. Когда в квартире этажом выше раздался сильный хлопок, он попытался скрыть следы. Ранее сообщалось, что при хлопке газовоздушной смеси пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами.
«Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Он дал признательные показания. Также следователями были назначены специальные экспертизы, результаты которых легли в основу уголовного дела. В настоящее время ведется следствие», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 215.3 Уголовного кодекса РФ («Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, совершенное из корыстных побуждений»). За самовольную врезку в газопровод мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.
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