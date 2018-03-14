Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Госдеп США сказал, что сделает с «Северным потоком-2» ради Киева
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
Глухая девочка со своей кукольной копией растрогала соцсети
В театре назвали причину смерти Олега Табакова
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Философия в будуаре и за его пределамиКуда эволюционирует женское белье в эпоху борьбы с домогательствами.
Уволенный Тиллерсон выступил с антироссийской отповедью
Меркель подписала план отказа от российского газа
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Интервью с Путиным может разрушить карьеру журналистки США – СМИ
Путин об ответе РФ на вероятный удар: катастрофа
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Кукла вуду начальника помогает снять стресс лучше, чем премия
Польза алкоголя: правда и вымыслы
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
До и после: новая жизнь «убитых» квартир
Фоторепортажи
20Умер народный артист Олег Табаков
8Знаменитая арка ледника Перито-Морено обрушилась
15:45 (мск), источник: РИА Новости

На жителя Калининграда, спровоцировавшего взрыв газа в доме, завели дело

КАЛИНИНГРАД, 14 мар — РИА Новости. Следователи полиции возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Калининграда, который спровоцировал взрыв бытового газа в жилом доме, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

Источник: РИА Новости

Как следует из материалов дела, в октябре 2017 года калининградец кустарным способом изготовил устройство для забора бытового газа и при помощи дрели подключился к газопроводу, который располагался у него в квартире в двухэтажном жилом доме довоенной постройки на улице Велижской в Калининграде. Спустя 20 минут произошла утечка, которую мужчина пытался самостоятельно устранить. Когда в квартире этажом выше раздался сильный хлопок, он попытался скрыть следы. Ранее сообщалось, что при хлопке газовоздушной смеси пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами.

«Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Он дал признательные показания. Также следователями были назначены специальные экспертизы, результаты которых легли в основу уголовного дела. В настоящее время ведется следствие», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что дело возбуждено по части 1 статьи 215.3 Уголовного кодекса РФ («Приведение в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и газопроводов, совершенное из корыстных побуждений»). За самовольную врезку в газопровод мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Комплексы 'Бал' и 'Бастион' участвуют в учениях в Калининградской области
На жителя Калининграда, спровоцировавшего взрыв газа в доме, завели дело
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Николас Кейдж добился роли Супермена спустя 20 лет
В НАТО призвали РФ полностью раскрыть программу «Новичок»
Как выглядят кроссовки, которые меняют цвет (видео)
ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира
Стали известны причины отставки госсекретаря США Тиллерсона
СМИ узнали, как Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
Subaru анонсировала новый Forester Мировая премьера пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автошоу в Нью-Йорке
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Навка станет героиней шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион» Фигуристка примет участие в провокационной программе канала НТВ
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 полезных идей
Ставка на изящность: 7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Уютный интерьер загородного дома, который вам понравится
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь