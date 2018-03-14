Воронежец оказался в больнице после ссоры с соседом из-за парковочного места

Сотрудники полиции задержали в Воронеже 30-летнего мужчину, которого подозревают в избиении 35-летнего соседа. Мужчины поругались из-за парковочного места во дворе на улице Кольцовской, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 13 марта.

Ссора между соседями произошла днем. Горожане спорили из-за парковочного места для автомобиля. Тогда 30-летний мужчина ударил оппонента по ноге, а после попытался скрыться. Очевидцы произошедшего перекрыли дорогу дебоширу и вызвали полицию.

Пострадавшего воронежца доставили в больницу. Врачи квалифицировали полученные травмы как средней тяжести вред здоровью.