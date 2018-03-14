Воронежец оказался в больнице после ссоры с соседом из-за парковочного места
Полиция возбудила уголовное дело.
Полиция возбудила уголовное дело.
Сотрудники полиции задержали в Воронеже 30-летнего мужчину, которого подозревают в избиении 35-летнего соседа. Мужчины поругались
Ссора между соседями произошла днем. Горожане спорили
Пострадавшего воронежца доставили в больницу. Врачи квалифицировали полученные травмы как средней тяжести вред здоровью.
Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
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