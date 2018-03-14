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19:16 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежец оказался в больнице после ссоры с соседом из-за парковочного места

Полиция возбудила уголовное дело.

Сотрудники полиции задержали в Воронеже 30-летнего мужчину, которого подозревают в избиении 35-летнего соседа. Мужчины поругались из-за парковочного места во дворе на улице Кольцовской, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник, 13 марта.

Ссора между соседями произошла днем. Горожане спорили из-за парковочного места для автомобиля. Тогда 30-летний мужчина ударил оппонента по ноге, а после попытался скрыться. Очевидцы произошедшего перекрыли дорогу дебоширу и вызвали полицию.

Пострадавшего воронежца доставили в больницу. Врачи квалифицировали полученные травмы как средней тяжести вред здоровью.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

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