Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель подписала план отказа от российского газа
У вас неделя: Мэй выгнала российских дипломатов из Британии
Виктория Дайнеко готовится к рождению второго ребенка
Песков прокомментировал митинг в Севастополе
Регина Тодоренко откровенно рассказала о возлюбленном
Порнозвезда подала в суд на президента США Стефани Клиффорд указывает, что Дональд Трамп так и не подписал договор
Угроза США Севморпути: успеет ли Россия принять ответные меры
Математик рассчитал сроки начала III мировой войны
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Интервью с Путиным может разрушить карьеру журналистки США – СМИ
Путин об ответе РФ на вероятный удар: катастрофа
«Богиня мистики»: Ирина Безрукова перевоплотилась в вампиршу
Жена Михаила Ефремова оправдывает скандальное поведение мужа
Статистика смертности россиян подчинилась указам Путина
8 фраз, которые нельзя говорить человеку во время панической атаки
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Взрыв небоскреба попал на видео
Фоторепортажи
16Финалисты конкурса Sony World Photography Awards
10В возрасте 76 лет скончался Стивен Хокинг
15:53 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области злостную алиментщицу помогла поймать коза

Женщина хотела купить животное, а приставы представились продавцами.

В Самарской области поймали злостную неплательщицу. Она должна была отдавать треть своей зарплаты на алименты детям. Однако делать это нерадивая мать не собиралась. Она задолжала чадам около 770 тысяч рублей.

Судебные приставы несколько раз уже привлекали женщину и к административной, и к уголовной ответственности.

Вернувшись из мест не столь отдаленный, куда она попала за долги по алиментам, нерадивая мать продолжила вести аморальный образ жизни и скрываться от приставов, чтобы ее снова не отправили за решетку.

Однако женщину все-таки нашли. Приставы узнали, где она неофициально работает, и нагрянули к работодателю нерадивой матери. Он рассказал, что женщина помогает ему по хозяйству за деньги. Кроме того, должница собралась купить дойную козу с козленком.

Приставы связали с нерадивой матерью, представились продавцами и предложили купить козу. Женщина сказала, что она придет на встречу. Будет она в белой шубе.

В оговоренном месте должницу встретили приставы. Они составили административный протокол. Суд приговорил женщину к 100 часам обязательных работ, рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по Самарской области.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Жена Аршавина полностью компенсировала убытки Аэрофлота
Чемпион мира из Дагестана оказался грабителем
Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов
Николас Кейдж добился роли Супермена спустя 20 лет
В НАТО призвали РФ полностью раскрыть программу «Новичок»
Как выглядят кроссовки, которые меняют цвет (видео)
ООН составила рейтинг самых счастливых стран мира
Стали известны причины отставки госсекретаря США Тиллерсона
СМИ узнали, как Трамп заставлял Тиллерсона есть завядший салат
Спорт
Битва при Барселоне: все против Конте Испанская "Барселона" и английский "Челси" разыграют вторую часть драматичного триллера в 1/8 финала Лиги чемпионов на "Камп Ноу"
Авто
Subaru анонсировала новый Forester Мировая премьера пятого поколения японского кроссовера состоится 28 марта на автошоу в Нью-Йорке
Hi-Tech
Женщины в России получили неожиданный подарок Очень дешевый смартфон оказался самым популярным подарком
Кино
Навка станет героиней шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион» Фигуристка примет участие в провокационной программе канала НТВ
Недвижимость
От «меблирашек» до «евродвушек»: как менялись стандарты жилья
Петербуржцы пошутили над «фонтанами» в городе (видео)
Блогер отыскал самый маленький гостиничный номер в мире
Взрыв небоскреба попал на видео
Леди
Валерия и Иосиф Пригожин, Григорий и Анна Лепс и другие пары, которые вместе с 90-х Некоторые звездные пары сложились в не самое простое время – 90-е и начало 00-х годов, но любовь и терпение помогли им сохранить отношения до сегодняшних дней.
Дети
Шесть знаменитых пар, чей брак спасли дети Рождение и воспитание ребенка – это радость и гордость, но в то же время – колики, зубы, прививки
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь