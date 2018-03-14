В Самарской области злостную алиментщицу помогла поймать коза
Женщина хотела купить животное, а приставы представились продавцами.
Женщина хотела купить животное, а приставы представились продавцами.
В Самарской области поймали злостную неплательщицу. Она должна была отдавать треть своей зарплаты на алименты детям. Однако делать это нерадивая мать не собиралась. Она задолжала чадам около 770 тысяч рублей.
Судебные приставы несколько раз уже привлекали женщину и к административной, и к уголовной ответственности.
Вернувшись из мест не столь отдаленный, куда она попала за долги по алиментам, нерадивая мать продолжила вести аморальный образ жизни и скрываться от приставов, чтобы ее снова не отправили за решетку.
Однако женщину
Приставы связали с нерадивой матерью, представились продавцами и предложили купить козу. Женщина сказала, что она придет на встречу. Будет она в белой шубе.
В оговоренном месте должницу встретили приставы. Они составили административный протокол. Суд приговорил женщину к 100 часам обязательных работ, рассказали в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.