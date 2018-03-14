В Самарской области злостную алиментщицу помогла поймать коза

В Самарской области поймали злостную неплательщицу. Она должна была отдавать треть своей зарплаты на алименты детям. Однако делать это нерадивая мать не собиралась. Она задолжала чадам около 770 тысяч рублей.

Судебные приставы несколько раз уже привлекали женщину и к административной, и к уголовной ответственности.

Вернувшись из мест не столь отдаленный, куда она попала за долги по алиментам, нерадивая мать продолжила вести аморальный образ жизни и скрываться от приставов, чтобы ее снова не отправили за решетку.

Однако женщину все-таки нашли. Приставы узнали, где она неофициально работает, и нагрянули к работодателю нерадивой матери. Он рассказал, что женщина помогает ему по хозяйству за деньги. Кроме того, должница собралась купить дойную козу с козленком.

Приставы связали с нерадивой матерью, представились продавцами и предложили купить козу. Женщина сказала, что она придет на встречу. Будет она в белой шубе.