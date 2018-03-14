Водителем, протаранившим «скорую» в центре Перми, оказался таксист

В Ленинском районном суде началось заседание по избрании меры пресечения водителю «Лады Веста», которая на огромной скорости протаранила автомобиль «скорой помощи» в ночь на понедельник, 12 марта. 24-летний Александр Глизенев полностью признал вину в страшной аварии, в которой пострадали шесть человек, а одна из пострадавших позднее скончалась в больнице.

ПОЧЕМУ СБЕЖАЛ.

Серьезная авария, напомним, произошла в центре Перми в ночь на понедельник, 12 марта. Жуткие кадры той аварии до сих пор обсуждает весь город. На видео видно как по улице Ленина на большой скорости несется отечественная легковушка. Она не останавливается перед перекрестком, хотя горит «красный». В этот момент на перекресток выезжает карета «Скорой помощи» с включенным спецсигналом — медики везли пациента в городскую больницу № 2.

Удар был такой силы, что обе машины отскочили на несколько метров и развернулись. Врач «Скорой» выпал из кабины и оказался возле заднего колеса машины. Всего в аварии пострадало шесть человек, одна из пострадавших — 19-летняя пассажирка «Лады» позднее скончалась в больнице.

На видео видно, как через минуту после столкновения на перекресток въезжает автомобиль ГИБДД, вероятно, он преследовал «Ладу», ехавшую на большой скорости по центральной улице. Так или иначе, но водителю отечественной легковушки удалось сбежать.

Сейчас Александр Глизенев так объясняет свое бегство с места аварии:

— Я был в шоке — я сильно ударился головой и не понимал, что происходит, — рассказывает парень. — Я почти ничего не помню из того, что произошло. Когда я проспался, было уже около трех часов дня, моя девушка показала мне фотографии разбитой машины — она нашла их в интернете. Тогда я понял, что натворил. Как раз в этот момент зазвонил телефон, звонили из полиции, я ответил и сказал, что готов сдаться и во всем признаться. Возле подъезда уже стояла полицейская машина, я вышел и сел в нее.

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Впрочем, у следствия есть основания полагать, что Александр не был в таком уж шоке после аварии и сохранял возможность трезво мыслись. Более того, он даже предпринял попытку пустить следователей по ложному следу.

— Вскоре после аварии, около шести утра Глизенев звонил хозяину машины Хузину и сказал: «ты меня не видел, позвони в полицию и скажи, что машину угнали», — рассказал следователь МВД, который ведет дело.

ПОДРАБАТЫВАЛ В ТАКСИ.

14-летний Александр Глизенев приехал в Пермь из небольшой деревни Шеремейка Бардымского района. Он отучился в авиационном техникуме и устроился на завод «Авиадвигатель», — собирал авиационные моторы. Чуть больше года назад Александр получил водительские права — это дало ему возможность подрабатывать в такси. Он брал заказы в нескольких диспетчерских службах.

За год он несколько раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Жил парень неподалеку от центрального рынка на съемной квартире вместе с сестрой, которая тоже приехала в Пермь и поступила в колледж. Оплачивать аренду квартиры Александру с сестрой помогала мама — директор поселкового дома культуры. Кстати она же помогала бывшей девушке Александра воспитывать ребенка — после того, как отношения не сложились, парень оставил студентку с годовалым сыном.

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Вечером в воскресенье Александр поставил на стоянку свою машину — «Део Нексия», на которой возил пассажиров такси и пересел в новую «Ладу Весту», которая по документам принадлежит его другу Рустаму Хузину. Отечественную легковушку он приобрел всего за два дня до аварии — оформил кредит и пригнал ее из Екатеринбурга.

КУДА ЕХАЛ.

В суде Александр рассказал, что направлялся в Бардымский район.

— Я хотел поставить машину на учет по месту регистрации (Александр прописан в деревне Шеремейка), — говорит подозреваемый. — Специально выбрал для поездки выходной день, потому что на рабочей неделе вырваться не получается.

Однако у прокурора возник вопрос: почему в таком случае эта поездка была организована в четыре часа утра, и с какой целью в машине находились два пассажира: 19-летняя Кристина (которая скончалась через несколько часов после аварии) и 19-летний Садам (который сейчас лежит в больнице в тяжелом состоянии).

— Они просто поехали со мной за компанию, — объяснил Александр.

Молодой человек утверждает, что в момент аварии он был абсолютно трезв, но следователь считает иначе.

— Медицинское освидетельствование проводили около семи часов вечера, — рассказывает следователь. — К этому времени у него уже не было признаков алкогольного опьянения, но он сам признался врачу, что вечером в воскресенье пил виски.

ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ И ТОШНОТА.

В момент столкновения со «скорой», Александр тоже пострадал, хоть и не так серьезно, как оба его пассажира. Хоть он и смог самостоятельно уйти с места аварии, травмы до сих пор беспокоят его.

— У меня сильные головокружения, тошнота, рвота, шум в голове и болит сломанное ребро, -говорит Александр, — А мне до сих пор не оказали должную медицинскую помощь.

Следователь тут же сообщил, что Александра показывали врачам.

— Вечером 12 марта, когда он отказался от дачи показаний, ссылаясь на травмы, сотрудники полиции доставили его в отделение травматологии краевой больницы. Врач его осмотрел, поставил диагноз и сообщил, что госпитализация не требуется, — объяснил следователь.

Адвокат Александра попросил суд принять меры к тому, чтобы подозреваемого осмотрел врач — специалист по нейротравмам.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

До этой страшной аварии, Александра все знали только с положительной стороны: он всегда хорошо учился, занимался спортом и даже во время службы в армии — он служил на границе, — Александр успел получить несколько наград, одна из которых — медаль за боевые отличия.