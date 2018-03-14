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14:46 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области ищут сбежавшего из интерната подростка

Никита пропал 13 марта.

Источник: СУ СК по Воронежской области

Следователи просят жителей Воронежской области помочь в поисках 16-летнего Никиты Живоглазова, воспитанника Бобровской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

13 марта 2018 года он самовольно покинул интернат и отправился в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

Приметы подростка: на вид 16 лет, рост 150−155 см; худощавого телосложения; волосы светлые. В день исчезновения был одет в кофту темно-синего цвета со светлыми полосами на рукавах, джинсы синего цвета и зимние кроссовки черного цвета «Nike». Из особых примет сообщается, что у мальчика тремор рук.

Если вы видели ребенка, знаете, где он находится или можете помочь следствию другой информацией, звоните по телефонам 8−951−864−29−09, 8 (47350)4−22−55, 8 (47350)4−10−02 и 02. Конфиденциальность гарантирована.

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