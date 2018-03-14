В Воронежской области ищут сбежавшего из интерната подростка
Никита пропал 13 марта.
Никита пропал 13 марта.
Следователи просят жителей Воронежской области помочь в поисках 16-летнего Никиты Живоглазова, воспитанника Бобровской
13 марта 2018 года он самовольно покинул интернат и отправился в неизвестном направлении. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.
Приметы подростка: на вид 16 лет, рост 150−155 см; худощавого телосложения; волосы светлые. В день исчезновения был одет в кофту
Если вы видели ребенка, знаете, где он находится или можете помочь следствию другой информацией, звоните по телефонам 8−951−864−29−09, 8 (47350)4−22−55, 8 (47350)4−10−02 и 02. Конфиденциальность гарантирована.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.