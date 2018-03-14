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14:56 (мск), источник: АиФ Красноярск

На севере Красноярского края задержано 150 контейнеров черной икры

Осетровый деликатес был обнаружен в одном из гаражных боксов.

Более 73 кг черной икры обнаружили оперативники на севере Красноярского края. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражных боксов города Игарки оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили 147 пластиковых контейнеров, в которых находилась, предположительно, икра осетровых пород. Общая масса составила более 73 кг. Полицейские изъяли продукцию и направили ее на экспертизу.

Согласно ихтиологическому исследованию данная икра принадлежит осетру сибирскому, добытому в естественной среде обитания, и занесенному в Красную книгу Российской Федерации. В отношении 53-летнего злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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