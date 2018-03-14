На севере Красноярского края задержано 150 контейнеров черной икры

Более 73 кг черной икры обнаружили оперативники на севере Красноярского края. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в одном из гаражных боксов города Игарки оперативники экономической безопасности и противодействия коррупции обнаружили 147 пластиковых контейнеров, в которых находилась, предположительно, икра осетровых пород. Общая масса составила более 73 кг. Полицейские изъяли продукцию и направили ее на экспертизу.