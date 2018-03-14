На севере Красноярского края задержано 150 контейнеров черной икры
Осетровый деликатес был обнаружен в одном из гаражных боксов.
Осетровый деликатес был обнаружен в одном из гаражных боксов.
Более 73 кг черной икры обнаружили оперативники на севере Красноярского края. В ходе проведения
Согласно ихтиологическому исследованию данная икра принадлежит осетру сибирскому, добытому в естественной среде обитания, и занесенному в Красную книгу Российской Федерации. В отношении 53-летнего злоумышленника отделом дознания возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
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