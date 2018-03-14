Мотоциклист протаранил трамвай в Челябинске

Мотоциклист протаранил трамвайный вагон в Ленинском районе Челябинска, об этом «АиФ-Челябинск» сообщили очевидцы происшествия.

Авария на улице Машиностроителей в районе остановки «ЗЭМ» произошла около 16 часов 14 марта. По словам горожан, мотоциклист двигался на высокой скорости и не успел затормозить на скользкой дороге. Прибывшая «скорая помощь» госпитализировала пострадавшего в больницу.