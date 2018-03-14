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15:12 (мск), источник: АиФ Челябинск

Мотоциклист протаранил трамвай в Челябинске

Пострадавший доставлен в больницу.

Мотоциклист протаранил трамвайный вагон в Ленинском районе Челябинска, об этом «АиФ-Челябинск» сообщили очевидцы происшествия.

Авария на улице Машиностроителей в районе остановки «ЗЭМ» произошла около 16 часов 14 марта. По словам горожан, мотоциклист двигался на высокой скорости и не успел затормозить на скользкой дороге. Прибывшая «скорая помощь» госпитализировала пострадавшего в больницу.

Отметим, что 14 марта в Челябинске случилось ещё одно ДТП с участием трамвая: вагон врезался в легковой автомобиль, пересекавший пути.

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