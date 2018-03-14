В Екатеринбурге врач попала под колеса «скорой», которая привезла ее на вызов

В уральской столице произошло странное ДТП с участием кареты скорой помощи. Водитель неотложки сбил врача, которого сам привез на вызов. Как сообщает «Экспресс-газета», инцидент произошел около одного из домов на улице Солнечная.

Высадив бригаду, шофер стал сдавать назад, чтобы припарковаться. В этот же момент, по непонятной пока причине, позади автомобиля оказалась и врач. Водитель не заметил женщину и сбил ее. В результате медик получила травму плеча, и помощь пришлось оказывать не только пациенту, но и самому врачу.