В Екатеринбурге врач попала под колеса «скорой», которая привезла ее на вызов
Медик получила травму плеча.
Медик получила травму плеча.
В уральской столице произошло странное ДТП с участием кареты скорой помощи. Водитель неотложки сбил врача, которого сам привез на вызов. Как сообщает «Экспресс-газета», инцидент произошел около одного из домов на улице Солнечная.
Высадив бригаду, шофер стал сдавать назад, чтобы припарковаться. В этот же момент, по непонятной пока причине, позади автомобиля оказалась и врач. Водитель не заметил женщину и сбил ее. В результате медик получила травму плеча, и помощь пришлось оказывать не только пациенту, но и самому врачу.
Женщину доставили в 23 больницу. Здесь ее осмотрели коллеги, после чего отправили на амбулаторное лечение.
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