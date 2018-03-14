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15:56 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии чиновница начисляла себе завышенную зарплату

Так она похитила свыше 370 тысяч рублей.

В Балтачевском районе Башкирии ушлая чиновница, отвечающая за бухгалтерию предприятия, решила заработать денег незаконно. Экономист пошла по простому пути — на протяжении четырех лет с 2013 по 2016 годы она завышала собственную зарплату, тем самым присвоив 150 тысяч рублей.

Кроме того, она начисляла повышенные выплаты своим коллегам, а затем просила передать ей излишние суммы. Так она похитила свыше 220 тысяч рублей.

Вскоре ее вывели на чистую воду и оставили ее без «дополнительного» заработка.

— Незаконные действия специалиста были выявлены в ходе ревизии. Обвиняемая не признала вину в совершении преступлений, — сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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