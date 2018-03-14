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16:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Калининградца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки судебному приставу

Осенью прошлого года жителю Калининграда ограничили выезд за пределы РФ из-за долга в 80 тысяч рублей. А тут, как назло, мужчине потребовалось выехать за пределы региона. Решить вопрос он попытался за 20 тысяч рублей, которые просто перевел на банковскую карту сотрудника ФССП, и стал ждать снятия запрета.

Источник: Комсомольская правда

Дождался он возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в виде денег за совершение заведомо незаконных действий».

А Ленинградский районный суд Калининграда приговорил его к штрафу в размере 150 тысяч рублей.

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