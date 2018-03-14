Калининградца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки судебному приставу
Осенью прошлого года жителю Калининграда ограничили выезд за пределы РФ
Осенью прошлого года жителю Калининграда ограничили выезд за пределы РФ
Дождался он возбуждения уголовного дела по ч.3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу в виде денег за совершение заведомо незаконных действий».
А Ленинградский районный суд Калининграда приговорил его к штрафу в размере 150 тысяч рублей.
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