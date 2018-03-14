Калининградца оштрафовали на 150 тысяч за дачу взятки судебному приставу

Осенью прошлого года жителю Калининграда ограничили выезд за пределы РФ из-за долга в 80 тысяч рублей. А тут, как назло, мужчине потребовалось выехать за пределы региона. Решить вопрос он попытался за 20 тысяч рублей, которые просто перевел на банковскую карту сотрудника ФССП, и стал ждать снятия запрета.