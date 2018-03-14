Штрафом за взятку отделался экс-глава управления внутренней политики ЮКО

Источник: Kazinform

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«Болатбека Толегена признали виновным по ч.3 ст. 336 УК РК и назначили ему наказание в виде пожизненного лишения права занимать должность в государственных органах, а также штрафа в 70-кратном размере от полученной взятки», — сообщили в Абайском районном суде Шымкента.

На выплату штрафа экс-чиновнику дали один месяц.

6 октября 2017 года Болатбек Толеген был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции при получении взятки через своего водителя в размере 2,1 миллиона тенге.