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15:24 (мск), источник: Kazinform

Штрафом за взятку отделался экс-глава управления внутренней политики ЮКО

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ — Бывшего руководителя управления внутренней политики ЮКО Болатбека Толегена оштрафовали на 42 миллиона тенге за коррупционное преступление, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform
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«Болатбека Толегена признали виновным по ч.3 ст. 336 УК РК и назначили ему наказание в виде пожизненного лишения права занимать должность в государственных органах, а также штрафа в 70-кратном размере от полученной взятки», — сообщили в Абайском районном суде Шымкента.

На выплату штрафа экс-чиновнику дали один месяц.

6 октября 2017 года Болатбек Толеген был задержан сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции при получении взятки через своего водителя в размере 2,1 миллиона тенге.

Выяснилось, что денежные средства предназначались для оплаты по договору о государственных закупках информационных услуг.

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