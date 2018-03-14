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15:30 (мск), источник: СуперОмск

Против Олега Шишова возбудили новое уголовное дело

Следственный комитет по Омской области сегодня сообщил о возбуждении нового уголовного дела против основателя «Мостовика» Олега Шишова.

На этот раз он подозревается в налоговом преступлении по ч. 2 ст. 199.1 УК РФ «Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению в бюджет налога на доходы физических лиц».

Следователи полагал, что в 2014 году Шишов вместо уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников на 256,2 млн рублей распорядился перечислить 649,5 млн рублей на другие цели, в том числе на выдачу займов и расчетов аффилированным организациям, а также за оказанные юридические услуги и расчеты с контрагентами. Сейчас СКР выясняет все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее Шишов был осужден за махинации на строительстве Приморского океанариума во Владивостоке, а также уклонение от уплаты налогов и мошенничество. Пробыв под арестом более 2 лет из 4 лет, назначенных судом, он освободился из колонии в марте 2017 года. Позднее работал в структурах олигарха Владимира Евтушенкова, но не забывал и об основанном им предприятии. Так, совсем недавно он встретился с сотрудниками завода металлоконструкций «Мостовика» и был представлен как консультант.

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