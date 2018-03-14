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17:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Двое москвичей ответят перед судом по обвинению в покушении на убийство сына нижегородского бизнесмена

Как информирует региональное СУ СК РФ, двое жителей столицы разработали план мести предпринимателю, который уволил одного из обвиняемых после вскрывшихся фактов нецелевого расходования денежных средств организации.

На территории Чувашии мужчины подыскали человека для совершения убийства 25-летнего сына нижегородского предпринимателя. Исполнителю они пообещали денежное вознаграждение в размере 2 млн. рублей.

Не желая принимать участие в совершении преступления, мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал о планируемом злодеянии.

В июне 2018 года в Нижнем Новгороде возле кафе, расположенного на пл. Революции, один из заказчиков передал «исполнителю» сведения о личности жертвы, его месте жительства, распорядке дня и используемом транспорте, а также его фотографию. В качестве подтверждения выполнения заказного убийства злоумышленники потребовали отчленить палец руки с одетым на него перстнем. Для покрытия расходов, связанных с приготовлением и совершением убийства, «исполнителю» передали 20 тысяч рублей.

17 июля 2017 в ночное время около кафе, расположенного в г. Балашиха Московской области, после получения от «исполнителя» личных вещей, в том числе и требуемого перстня, мужчины были задержаны правоохранителями.

Обвиняемые заключены под стражу. Один из них вину в инкриминируемом деянии признал частично, второй отрицал свою причастность к совершению преступления.

Примечательно, что один из злоумышленников ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В последнее время он являлся директором и тренером в одной из спортивных школ г. Москва.

Уголовное дело передано в суд.

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