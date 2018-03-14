Двое москвичей ответят перед судом по обвинению в покушении на убийство сына нижегородского бизнесмена

На территории Чувашии мужчины подыскали человека для совершения убийства 25-летнего сына нижегородского предпринимателя. Исполнителю они пообещали денежное вознаграждение в размере 2 млн. рублей.

Не желая принимать участие в совершении преступления, мужчина обратился в правоохранительные органы и рассказал о планируемом злодеянии.

В июне 2018 года в Нижнем Новгороде возле кафе, расположенного на пл. Революции, один из заказчиков передал «исполнителю» сведения о личности жертвы, его месте жительства, распорядке дня и используемом транспорте, а также его фотографию. В качестве подтверждения выполнения заказного убийства злоумышленники потребовали отчленить палец руки с одетым на него перстнем. Для покрытия расходов, связанных с приготовлением и совершением убийства, «исполнителю» передали 20 тысяч рублей.

17 июля 2017 в ночное время около кафе, расположенного в г. Балашиха Московской области, после получения от «исполнителя» личных вещей, в том числе и требуемого перстня, мужчины были задержаны правоохранителями.

Обвиняемые заключены под стражу. Один из них вину в инкриминируемом деянии признал частично, второй отрицал свою причастность к совершению преступления.

Примечательно, что один из злоумышленников ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. В последнее время он являлся директором и тренером в одной из спортивных школ г. Москва.