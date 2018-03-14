Миноблсуд рассмотрит дело о жестоком убийстве внуком своей бабушки

Неработающий мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил женщин 12 августа 2017 года. Поводом стал конфликт, возникший из-за того, что бабушка сделала замечание внуку не ходить по улице раздетым после душа. Обвиняемый нанес бабушке и ее подруге около 40 ударов каждой руками и ногами по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы — голову, шею, грудную клетку. От полученных телесных повреждений, испытывая особую физическую боль, мучения и страдания, 87-летняя женщина скончалась на месте преступления.