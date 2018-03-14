Миноблсуд рассмотрит дело о жестоком убийстве внуком своей бабушки

Об этом БЕЛТА сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Минской области Татьяна Кучинская.
Неработающий мужчина в состоянии алкогольного опьянения жестоко избил женщин 12 августа 2017 года. Поводом стал конфликт, возникший из-за того, что бабушка сделала замечание внуку не ходить по улице раздетым после душа. Обвиняемый нанес бабушке и ее подруге около 40 ударов каждой руками и ногами по различным частям тела, в том числе в жизненно важные органы — голову, шею, грудную клетку. От полученных телесных повреждений, испытывая особую физическую боль, мучения и страдания, 87-летняя женщина скончалась на месте преступления.
Преступный умысел, направленный на убийство подруги бабушки, обвиняемый не смог довести до конца — престарелой женщине удалось сбежать. Ей своевременно оказали медицинскую помощь.
За совершенные преступления мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет или пожизненное заключение. Предварительное расследование уголовного дела проводило УСК по Минской области.
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