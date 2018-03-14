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15:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Алапаевске ищут 14-летнего подростка, пропавшего по дороге в школу

Ранее школьник неоднократно уходил из дома, но каждый раз возвращался.

Источник: Комсомольская правда

В Алапаевске второй день ищут 14-летнего подростка, пропавшего по дороге в школу. В 8:00 13 марта Богдан Балдин ушел в школу, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Ранее школьник неоднократно уходил из дома, но каждый раз самостоятельно возвращался.

— Рост пропавшего подростка 175 сантиметров, телосложение среднее, лицо овальное, волосы средней длины, окрашены в рыжий цвет, брови прямые, густые, нос прямой, основание носа горизонтальное, губы средней толщины, — говорится в ориентировке.

В день исчезновения юноша был одет в черную болоневую куртку, черные джинсы, черные кроссовки. При себе имел школьную сумку бордового цвета.

Всех, кто располагает какой-лиюо информацией о Богдане Балдине, просят незамедлительно обращаться в МО МВД России «Алапаевский» по телефону 8 (34346) 3−42−25, или по линии «02».

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