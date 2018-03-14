В Алапаевске ищут 14-летнего подростка, пропавшего по дороге в школу

В Алапаевске второй день ищут 14-летнего подростка, пропавшего по дороге в школу. В 8:00 13 марта Богдан Балдин ушел в школу, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Ранее школьник неоднократно уходил из дома, но каждый раз самостоятельно возвращался.