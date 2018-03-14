Дело о смерти пермской модели в Китае расследуется ГСУ СКР
Уголовное дело по факту смерти в Шанхае 14-летней модели передано в ГСУ СКР, рассказали «Ъ» знакомые с ситуацией источники.
Уголовное дело по факту смерти в Шанхае 14-летней модели передано в ГСУ СКР, рассказали «Ъ» знакомые с ситуацией источники.
Напомним, ребенок скончался 27 октября прошлого года. За несколько дней до этого она была госпитализирована
В Перми следственными органами СУ СКР по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Тело погибшей было доставлено в Россию, в рамках расследования были назначены ряд экспертиз. Теперь дело находится в производстве Третьего следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде.
По данным «Ъ», выводов всех назначенных экспертиз следователи пока не получили.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.