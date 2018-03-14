Дело о смерти пермской модели в Китае расследуется ГСУ СКР

Напомним, ребенок скончался 27 октября прошлого года. За несколько дней до этого она была госпитализирована из-за резкого ухудшения состояния здоровья, после чего впала в кому.

В Перми следственными органами СУ СКР по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Тело погибшей было доставлено в Россию, в рамках расследования были назначены ряд экспертиз. Теперь дело находится в производстве Третьего следственного управления ГСУ СКР с дислокацией в Нижнем Новгороде.