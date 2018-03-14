В Прикамье юрист сломал позвоночник, упав со ступеней суда

Неприятный инцидент произошел в здании Александровского городского суда днем во вторник, 13 марта.

— Я пришел в канцелярию, которая находится на втором этаже, за документами по заседанию, прошедшему накануне, — рассказывает юрист Александр Архипов. — Было около четырех часов дня, я сделал, что планировал и уже собирался уходить. Но стоило мне только ступить на первую ступень лестницы, как я поскользнулся. Очнулся я уже когда лежал внизу.

Александр говорит, что не сразу понял, что получил серьезную травму, сначала думал, что боль утихнет, и он сможет самостоятельно уехать домой (в суд Александр приехал за рулем своей машины).

— Судебный пристав, который видел, как я упал, подошел и помог мне сесть на стул, — рассказывает юрист. — Но мне не становилось лучше, я взял телефон, включил фронтальную камеру и увидел, что все лицо побелело. Тогда мне уже вызвали скорую, положили на щит и отвезли в травматологическое отделение больницы в Березниках (это в 65 километрах от Александровска).

В больнице Александру поставили диагноз — компрессионный перелом 8 позвонка (это в грудном отделе позвоночника). Врачи решают вопрос о необходимости проведения операции, а пока Александр лежит под капельницей.

Лежа на больничной койке юрист рассуждает о том, что могло стать причиной падения:

— Около года назад эту лестницу отремонтировали, раньше это была обычная бетонная лестница, по краям покрытая обычной краской, — вспоминает Александр. (По долгу службы он часто посещает здание суда). — Сейчас она покрыта плиткой, и плитка эта очень скользкая.

В суде же уверены, что Александр просто споткнулся.

— Ступени лестницы были нескользкими, не мокрыми и не грязными, — говорит пресс-секретарь суда города Александровск. — Он спускался один, поэтому версия о том, что его кто-то толкнул,

не рассматривается. Вообще этот лестничный проем у нас не так давно отремонтирован — около года назад, но за этот год никто не поскальзывался.

Пострадавший юрист говорит, что будет разбираться в ситуации. Вопрос о том, станет ли он требовать с суда компенсацию, он пока не рассматривал.

— Сперва нужно поправить здоровье и разобраться в ситуации, -говорит Александр.