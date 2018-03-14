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15:38 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Замерзшего крокодила нашли на трассе в Башкирии

В Башкирии на автодороге Сибай-Мукасово нашли замерзшего крокодила. По словам местных жителей, они и сами не знают, откуда рептилия появилась на дороге.

Пользователи социальных сетей высказали предположение, что крокодил мог попасть на трассу из передвижного зоопарка.

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