Замерзшего крокодила нашли на трассе в Башкирии

В Башкирии на автодороге Сибай-Мукасово нашли замерзшего крокодила. По словам местных жителей, они и сами не знают, откуда рептилия появилась на дороге.
Пользователи социальных сетей высказали предположение, что крокодил мог попасть на трассу из передвижного зоопарка.
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