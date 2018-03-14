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16:56 (мск), источник: Фонтанка

Фонтан в три этажа высотой пробился на Кузнецовской

Струя холодной воды под мощным напором забила на проезжей части в Московском районе Петербурга днём 14 марта.

Водяной столб высотой в три этажа горожане заметили около 14.30 на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Кузнецовской. Под холодный душ попали машины и провода. Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, течь дал пожарный гидрант диаметром 300 мм. Аварийная бригада локализовала вытекание в 15:00.

Вчера, 13 марта, Петербург покрыли тысячи грязных озёр: улицы затопил растаявший снег. Из-за резкого потепления прорвало сразу несколько пожарных гидрантов. Аварийные бригады работали на улице Авиационной, Московском, Лермонтовском и Загородном проспектах.

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