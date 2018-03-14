Фонтан в три этажа высотой пробился на Кузнецовской
Струя холодной воды под мощным напором забила на проезжей части в Московском районе Петербурга днём 14 марта.
Струя холодной воды под мощным напором забила на проезжей части в Московском районе Петербурга днём 14 марта.
Водяной столб высотой в три этажа горожане заметили около 14.30 на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Кузнецовской. Под холодный душ попали машины и провода. Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, течь дал пожарный гидрант диаметром 300 мм. Аварийная бригада локализовала вытекание в 15:00.
Вчера, 13 марта, Петербург покрыли тысячи грязных озёр: улицы затопил растаявший снег.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.