Фонтан в три этажа высотой пробился на Кузнецовской

Водяной столб высотой в три этажа горожане заметили около 14.30 на перекрёстке проспекта Космонавтов и улицы Кузнецовской. Под холодный душ попали машины и провода. Как рассказали «Фонтанке» в Водоканале, течь дал пожарный гидрант диаметром 300 мм. Аварийная бригада локализовала вытекание в 15:00.