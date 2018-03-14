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15:55 (мск), источник: Volga News

В Безенчукском районе у почтальона отобрали почти 70 тыс. рублей

В Безенчукском районе полиция разыскивает грабителя, который напал на почтальона днем 12 марта.

По данным источника в правоохранительных органах, 61-летняя женщина шла мимо заброшенных складов в пос. Заволжский, когда к ней подскочил неизвестный мужчина и отобрал сумку, в которой были 68,9 тыс. рублей.

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия».

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