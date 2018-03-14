Родителей школьника, пришедшего на уроки с ножом, ждет наказание
Казань. 14 марта.
Казань. 14 марта.
«В отношении матери мальчика составлен административный протокол по ст.5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Его рассмотрение запланировано на ближайшем заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите и их прав», — говорится в
Сам школьник будет поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних по месту жительства как отрицательно характеризующийся в школе.
По информации полиции, 6 марта учительница одной из школ обнаружила у ученика 4-го класса нож. Забрав опасный предмет, она объяснила, что отдаст нож только маме мальчика. В ответ на это ребенок стал угрожать педагогу. Приглашенная в школу мать рассказала, что сама купила нож «керамбит» сыну, так как аналогичное оружие является популярным в его любимой компьютерной игре. О том, что мальчик принесет его в школу, по словам женщины, она не знала.
По заключению экспертов, нож, изъятый у подростка учителем, является разделочным ножом, к категории холодного оружия не относится.
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