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18:56 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские полицейские нашли мужчину, напавшего у школы на 10-летнюю девочку

Почему незнакомец ударил ребёнка в челюсть, выяснят силовики.

Воронежские полицейские вычислили и задержали 40-летнего мужчину, который напал на ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области в среду, 14 марта.

Инцидент случился почти две недели назад. Незнакомец ударил 10-летнюю девочку по лицу возле школы № 8 на Московском проспекте и скрылся. На школьницу напали среди белого дня 2 марта в 12:15. Девочка возвращалась домой из школы. В ней подошёл незнакомец, ударил по лицу и скрылся. У школьницы оказались повреждены зубы и челюсть. Её родители тут же обратились в полицию.

По факту случившегося силовики возбудили дело о побоях. Почти две недели следственно-оперативная группа вела активный поиск агрессивного человека, который напал на ребёнка. В итоге мужчину задержали дома, в Коминтерновском районе. Сейчас он задержан для выяснения обстоятельств случившегося.

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