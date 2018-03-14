Воронежские полицейские нашли мужчину, напавшего у школы на 10-летнюю девочку
Почему незнакомец ударил ребёнка в челюсть, выяснят силовики.
Почему незнакомец ударил ребёнка в челюсть, выяснят силовики.
Воронежские полицейские вычислили и задержали 40-летнего мужчину, который напал на ребёнка. Об этом сообщили в
Инцидент случился почти две недели назад. Незнакомец ударил 10-летнюю девочку по лицу возле школы № 8 на Московском проспекте и скрылся. На школьницу напали среди белого дня 2 марта в 12:15. Девочка возвращалась домой из школы. В ней подошёл незнакомец, ударил по лицу и скрылся. У школьницы оказались повреждены зубы и челюсть. Её родители тут же обратились в полицию.
По факту случившегося силовики возбудили дело о побоях. Почти две недели
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