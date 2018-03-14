Россиянина будут судить в Минске за неуплату налогов
Бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы, во время досудебного расследования он находится под подпиской о невыезде.
Бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы, во время досудебного расследования он находится под подпиской о невыезде.
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении российского бизнесмена, который обвиняется в неуплате налогов на территории Беларуси, сообщили Sputnik в прокуратуре.
Следствием было установлено, что 45-летний директор
«Дело россиянина направлено в суд Фрунзенского района Минска», — сообщил Sputnik в среду прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК Беларусь по Минской области Дмитрий Золотарев.
По его словам, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы. К россиянину применена мера, не связанная с лишением свободы, — с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Золотарев отметил, что в отношении пособников обвиняемого, которые помогали ему уходить от уплаты налогов, также возбуждено дело, оно выделено в отдельное производство.
Следователи предварительно установили: для того, чтобы уйти от налогов, бизнесмен разработал преступную схему — занижал налоговую базу, вносил в документы заведомо ложные сведения, а также использовал лжепредпринимательские структуры.
Следствие оценило ущерб бюджету Беларуси на общую сумму более 39520 рублей, сообщили в прокуратуре Минской области.
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