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16:18 (мск), источник: Sputnik.by

Россиянина будут судить в Минске за неуплату налогов

Бизнесмену грозит до трех лет лишения свободы, во время досудебного расследования он находится под подпиской о невыезде.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Прокуратура Минской области направила в суд уголовное дело в отношении российского бизнесмена, который обвиняется в неуплате налогов на территории Беларуси, сообщили Sputnik в прокуратуре.

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Следствием было установлено, что 45-летний директор фирмы-поставщика комплектующих для белорусских мясокомбинатов в 2014—2016 годах уклонился от уплаты налогов. В отношении уроженца Амурской области России белорусскими следователями было возбуждено уголовное дело.

«Дело россиянина направлено в суд Фрунзенского района Минска», — сообщил Sputnik в среду прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства УСК Беларусь по Минской области Дмитрий Золотарев.

По его словам, обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы. К россиянину применена мера, не связанная с лишением свободы, — с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Золотарев отметил, что в отношении пособников обвиняемого, которые помогали ему уходить от уплаты налогов, также возбуждено дело, оно выделено в отдельное производство.

Следователи предварительно установили: для того, чтобы уйти от налогов, бизнесмен разработал преступную схему — занижал налоговую базу, вносил в документы заведомо ложные сведения, а также использовал лжепредпринимательские структуры.

Следствие оценило ущерб бюджету Беларуси на общую сумму более 39520 рублей, сообщили в прокуратуре Минской области.

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