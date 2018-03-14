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16:17 (мск), источник: ТАСС

Экскаватор упал на электричку на северо-востоке Москвы

Инцидент произошел между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления.

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Экскаватор рухнул на электричку на северо-востоке Москвы, сообщил ТАСС в среду источник в экстренных службах города. Информации о пострадавших не поступало.

«По предварительным данным, экскаватор рухнул на электричку между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления», — сказал собеседник агентства.

На место направлены экстренные службы города.

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