Экскаватор упал на электричку на северо-востоке Москвы
Инцидент произошел между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления.
Инцидент произошел между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления.
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Экскаватор рухнул на электричку на
«По предварительным данным, экскаватор рухнул на электричку между станциями Яузская и Маленковская Ярославского направления», — сказал собеседник агентства.
На место направлены экстренные службы города.
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