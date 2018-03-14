Полиция проводит проверку по факту вырубок в челябинском сквере

И речь снова о многострадальной территории, прилегающей к улице Захаренко. А ведь всего несколько месяцев назад депутаты города присвоили ей статус зоны зеленых насаждений, тем самым защитив от застройки, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Дровосеки руководствовались документами середины 90-х годов. О рубках сообщили жители домов 62 и 64 на улице Хариса Юсупова. В то время, когда в городе ищут пути решения очевидной экологической проблемы — как сделать воздух чище — собственники участков, выданных под индивидуальное жилищное строительство, спокойно уничтожают деревья.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/TxokOw1KyBA?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.