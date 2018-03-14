Полиция проводит проверку по факту вырубок в челябинском сквере
Кто снова уничтожает деревья в Челябинске? Полиция проводит проверку по факту вырубок в Курчатовском районе.
Кто снова уничтожает деревья в Челябинске? Полиция проводит проверку по факту вырубок в Курчатовском районе.
И речь снова о многострадальной территории, прилегающей к улице Захаренко. А ведь всего несколько месяцев назад депутаты города присвоили ей статус зоны зеленых насаждений, тем самым защитив от застройки, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Дровосеки руководствовались документами середины 90-х годов. О рубках сообщили жители домов 62 и 64 на улице Хариса Юсупова. В то время, когда в городе ищут пути решения очевидной экологической проблемы — как сделать воздух чище — собственники участков, выданных под индивидуальное жилищное строительство, спокойно уничтожают деревья.
И демонстрируют кадастровую карту, согласно которой на этой территории — пустырь и никаких деревьев там быть якобы не должно. Дровосеки уничтожили несколько берез и сосен. Полиция остановила рубку. Местным властям предстоит крепко задуматься, что с этим теперь делать, и как не допустить подобных ситуаций, максимально защитив каждое дерево в городе.
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