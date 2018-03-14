Мужчина поругался с руководством магазина и пытался взорвать здание
В Сочи сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину, который пытался изготовить взрывчатое вещество.
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В Сочи сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину, который пытался изготовить взрывчатое вещество.
Преступник находился в конфликтных отношениях с владельцами магазина и хотел подорвать здание.
Попытки изготовления взрывчатки были пресечены сотрудниками ФСБ. Как сообщает
Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год четыре месяца со штрафом в размере 100 тысяч рублей.
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