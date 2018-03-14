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17:22 (мск), источник: Вести Сочи

Мужчина поругался с руководством магазина и пытался взорвать здание

В Сочи сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали мужчину, который пытался изготовить взрывчатое вещество.

Преступник находился в конфликтных отношениях с владельцами магазина и хотел подорвать здание.

Попытки изготовления взрывчатки были пресечены сотрудниками ФСБ. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе мероприятий, проведенных оперативниками, были изъяты компоненты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, инструкции с записями компонентов и способами их изготовления. На основании полученных из УФСБ материалов сотрудниками полиции было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК России.

Преступнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год четыре месяца со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

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