Мужчина поругался с руководством магазина и пытался взорвать здание

Попытки изготовления взрывчатки были пресечены сотрудниками ФСБ. Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе мероприятий, проведенных оперативниками, были изъяты компоненты, необходимые для изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, инструкции с записями компонентов и способами их изготовления. На основании полученных из УФСБ материалов сотрудниками полиции было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 223.1 УК России.