Двое волгоградцев идут под суд за покушение на банкомат

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры региона, ночью 18 августа 2017 года мужчины подорвали терминал, закачав в него газовоздушную смесь. Однако вскрыть оборудование им не удалось и подозреваемые скрылись с места происшествия.