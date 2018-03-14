Двое волгоградцев идут под суд за покушение на банкомат
Двое жителей Краснослободска 33 и 34 лет предстанут перед судом за кражу денег из банкомата.
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Двое жителей Краснослободска 33 и 34 лет предстанут перед судом за кражу денег из банкомата.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Полицейские нашли и задержали злоумышленников в декабре 2017 года. Мужчины сознались в содеянном. Теперь им грозит до 10 лет колонии.
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