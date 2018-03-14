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19:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем осудили подростка за убийство пожилого знакомого

Парня на шесть с половиной лет отправили в воспитательную колонию.

Подростка из Воронежской области признали виновным в убийстве. Парня приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, вечером 12 ноября в села Лосево Семилукского района несовершеннолетний осужденный выпивал вместе с пожилым знакомым у него дома. Во время этих «дружеских» посиделок подросток избил хозяина помещения. От травм головы, шеи, туловища мужчина скончался на месте происшествия.

Ранее руководитель следственного отдела по городу Семилуки регионального СУ СКР Дмитрий Мальцев уже рассказывал, что парень вину признавал. А силовики собрали исчерпывающую доказательственную базу: показания потерпевшей и свидетелей, заключения судебных экспертиз, протоколы следственных действий.

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