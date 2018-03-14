Под Воронежем осудили подростка за убийство пожилого знакомого
Парня на шесть с половиной лет отправили в воспитательную колонию.
Парня на шесть с половиной лет отправили в воспитательную колонию.
Подростка из Воронежской области признали виновным в убийстве. Парня приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.
Как сообщили в
Ранее руководитель следственного отдела по городу Семилуки регионального СУ СКР Дмитрий Мальцев уже рассказывал, что парень вину признавал. А силовики собрали исчерпывающую доказательственную базу: показания потерпевшей и свидетелей, заключения судебных экспертиз, протоколы следственных действий.
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