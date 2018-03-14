Под Воронежем осудили подростка за убийство пожилого знакомого

Подростка из Воронежской области признали виновным в убийстве. Парня приговорили к шести с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, вечером 12 ноября в села Лосево Семилукского района несовершеннолетний осужденный выпивал вместе с пожилым знакомым у него дома. Во время этих «дружеских» посиделок подросток избил хозяина помещения. От травм головы, шеи, туловища мужчина скончался на месте происшествия.