В Самаре вынесли приговор по делу о падении трапа на пристани «Солнечная Поляна»

Его обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда — п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Следствие и суд установили, что в сентябре 2014 г. в с. Солнечная Поляна при высадке пассажиров с понтона на берег Волги сходной трап отсоединился от металлической эстакады и упал. В результате шесть женщин 39−80 лет, находившихся на нем, получили различные травмы», — сообщили в СК РФ.

Все шестеро пострадавших попали в больницы. Спасательная операция медиков продолжалась с 18:00 почти до полуночи.

«Установлено, что этот причальный комплекс с пятью подобными причалами Самарское речное пассажирское предприятие эксплуатировало с нарушениями, без предварительной регистрации в Государственном судовом реестре, без проведения классификации и освидетельствования в Российском речном регистре, а также без договора водопользования части акватории реки, где они расположены», — сообщили в СК РФ.

Суд назначил Новикову год лишения свободы условно и штраф 220 тыс. руб. в пользу потерпевших. Кроме того, осужденного на два года лишили права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

«Для недопущения повторения подобных случаев в адрес руководства Самарского речного пассажирского предприятия и министерства транспорта внесли представления об устранении обстоятельств, способствующих совершению подобных преступлений, и усилении ведомственного контроля за работой подчиненных», — подчеркнули в пресс-службе СК РФ.