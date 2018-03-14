В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лед — один из них погиб

Инцидент произошел во вторник, тринадцатого марта, на реке Неман в районе населенных пунктов Свислочь и Хомики. Трое мужчин приехали в данное место на зимнюю рыбалку. Все вместе они вышли на лед, забыв о правилах безопасности, и провалились в воду. Двое рыбаков смогли выбраться самостоятельно, а третий — погиб. Сообщается, что ему было 57 лет.