В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лед — один из них погиб
В Гродненском районе трое рыбаков провалились под лед. В результате происшествия один из мужчин погиб. Информацию об этом предоставили в Гродненской областной организации ОСВОД.
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