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17:12 (мск), источник: БЕЛТА

Суд в Минске приговорил виновника ДТП с четырьмя пострадавшими к 6 годам колонии

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виновник ДТП с четырьмя пострадавшими приговорен к 6 годам лишения свободы, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.

Источник: БЕЛТА

Суд Фрунзенского района Минска признал 27-летнего жителя Минска виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Авария произошла в июле 2017 года. «Мерседес», за рулем которого был молодой человек, двигался по ул. Шаранговича в направлении ул. Горецкого. Выехав на встречную полосу, машина столкнулась с автомобилем «Опель» под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира «Мерседеса», их доставили в больницу скорой помощи. Пассажир «Мерседеса» был зажат в покореженном авто. Потребовалась помощь работников МЧС, которые его деблокировали. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми сочетанными травмами.

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