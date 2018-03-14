Суд в Минске приговорил виновника ДТП с четырьмя пострадавшими к 6 годам колонии

Суд Фрунзенского района Минска признал 27-летнего жителя Минска виновным в нарушении правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии, вызванном потреблением психотропных веществ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. Отбывать наказание молодой человек будет в колонии общего режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.
Авария произошла в июле 2017 года. «Мерседес», за рулем которого был молодой человек, двигался по ул. Шаранговича в направлении ул. Горецкого. Выехав на встречную полосу, машина столкнулась с автомобилем «Опель» под управлением мужчины 1958 года рождения. В результате ДТП пострадали оба водителя и два пассажира «Мерседеса», их доставили в больницу скорой помощи. Пассажир «Мерседеса» был зажат в покореженном авто. Потребовалась помощь работников МЧС, которые его деблокировали. Мужчина был госпитализирован с тяжелыми сочетанными травмами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.