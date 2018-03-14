О состоянии упавшей с балкона жительницы Экибастуза рассказали врачи

Источник: Kazinform

Напомним, в минувшие выходные сразу два несчастных случая произошло в Экибастузе. С балкона 4 этажа упала 34-летняя женщина. От полученных травм она скончалась в городской больнице. Также с 4 этажа упала 21-летняя жительница города.

«Девушка, к счастью, осталась жива. Сейчас она в реанимации, врачи стабилизируют ее состояние, так как полученные травмы очень серьезные. Есть проблемы с легкими, травматический шок. Поэтому никаких прогнозов пока не озвучиваем», — рассказала заместитель главного врача Экибастузской городской больницы Светлана Подзорова.