Житель Кишинева умер от осложнений, вызванных гриппом
Мужчина не был вакцинирован.
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Мужчина не был вакцинирован.
В Кишиневе 83-летний мужчина умер
Подобный инцидент с начала года — не первый. Уже было зарегистрировано 670 случаев гриппа, 21 — на прошлой неделе.
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