Житель Кишинева умер от осложнений, вызванных гриппом

В Кишиневе 83-летний мужчина умер из-за осложнений, вызванных гриппом B. Как сообщают в Центре общественного здоровья, у него была диагностирована вирусная и бактериальная пневмония, тяжелая эволюция, а также сопутствующие заболевания. Он не был вакцинирован против сезонного гриппа.