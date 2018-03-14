Молодой рабочий погиб на керамическом заводе в Радошковичах
Предварительные данные говорят о том, что работника предприятия придавило оборудованием.
Предварительные данные говорят о том, что работника предприятия придавило оборудованием.
МИНСК, 14 мар — Sputnik. Проводится проверка по факту гибели молодого человека 1992 года рождения на Радошковичском керамическом заводе, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
Инцидент произошел в минувший вторник во второй половине дня. 26-летнего рабочего придавило заводским оборудованием.
«По предварительным данным работник предприятия получил смертельную травму оборудованием», — сказала Белоног.
Точные причины смерти, по словам представителя УСК, будут установлены по результатам экспертизы. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую техническую и производственную документацию.
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