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18:43 (мск), источник: Sputnik.by

Молодой рабочий погиб на керамическом заводе в Радошковичах

Предварительные данные говорят о том, что работника предприятия придавило оборудованием.

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Проводится проверка по факту гибели молодого человека 1992 года рождения на Радошковичском керамическом заводе, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел в минувший вторник во второй половине дня. 26-летнего рабочего придавило заводским оборудованием.

«По предварительным данным работник предприятия получил смертельную травму оборудованием», — сказала Белоног.

Точные причины смерти, по словам представителя УСК, будут установлены по результатам экспертизы. Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли необходимую техническую и производственную документацию.

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