Молодой рабочий погиб на керамическом заводе в Радошковичах

МИНСК, 14 мар — Sputnik. Проводится проверка по факту гибели молодого человека 1992 года рождения на Радошковичском керамическом заводе, сообщила Sputnik официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Инцидент произошел в минувший вторник во второй половине дня. 26-летнего рабочего придавило заводским оборудованием.

«По предварительным данным работник предприятия получил смертельную травму оборудованием», — сказала Белоног.