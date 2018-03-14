10-летняя девочка умерла в реанимации в Гомеле, СК начал проверку
По факту внезапной смерти 10-летней девочки в гомельской реанимации начата проверка, сообщили в Следственном комитете.
По факту внезапной смерти 10-летней девочки в гомельской реанимации начата проверка, сообщили в Следственном комитете.
Пока лишь известно, что школьнице стало плохо вечером 12 марта. Родители четвероклассницы вызвали скорую помощь. Девочку успели доставить в больницу и оказать первую помощь, но в ночь на 13 марта она скончалась.
Для установления точной причины смерти назначен ряд экспертиз.
Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.
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