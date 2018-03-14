Прокуратура ЮКО прокомментировала инцидент с мальчиком на поезде

Источник: Zakon.kz

Прокуратура Южно-Казахстанской области разъяснила действия представителей правоохранительных органов в отношении семилетнего жителя области и его бабушки, которых сняли с поезда, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как подчеркнули в прокуратуре, в настоящее время в прессе и социальных сетях обсуждается факт совершения противоправных действий в отношении малолетнего из Южно-Казахстанской области. По данному факту с января органами внутренних дел Сарыагашского района ведется досудебное расследование.

В рамках расследования назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы, которые еще не завершены. После получения их результатов в Астане будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза с привлечением специалистов узкого профиля.

Для охраны неприкосновенности частной жизни малолетнего в соответствии со ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса принято соответствующее постановление.

Психологами и представителями уполномоченных органов Южно-Казахстанской области с малолетним и его родными проводится комплексная психологическая работа.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора области. Будут приняты все меры для обеспечения полноты и объективности расследования.

С учетом того, что фигурантами дела являются несовершеннолетние, в прокуратуре попросили не допускать нарушения их личных прав, тайны следствия и соблюдать меры конфиденциальности.