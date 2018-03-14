Прокуратура ЮКО прокомментировала инцидент с мальчиком на поезде
Ребенка и его бабушку сняли с поезда в целях его безопасности.
Ребенка и его бабушку сняли с поезда в целях его безопасности.
Прокуратура
Как подчеркнули в прокуратуре, в настоящее время в прессе и социальных сетях обсуждается факт совершения противоправных действий в отношении малолетнего из
В рамках расследования назначены судебные
Для охраны неприкосновенности частной жизни малолетнего в соответствии со ст. 96
Психологами и представителями уполномоченных органов
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора области. Будут приняты все меры для обеспечения полноты и объективности расследования.
С учетом того, что фигурантами дела являются несовершеннолетние, в прокуратуре попросили не допускать нарушения их личных прав, тайны следствия и соблюдать меры конфиденциальности.
Результаты в прокуратуре пообещали довести до сведения общественности.
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