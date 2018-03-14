В Гомеле мужчина нашел на улице ключи, подобрал дверь и обокрал квартиру
Преступника нашли через пару дней.
Преступника нашли через пару дней.
Злоумышленником оказался 46-летний гомельчанин, ранее судимый за воровство, передают Сильные Новости со слов Андрея Сазоненко, следователя второго СО горотдела СК Гомеля.
Как сообщают правоохранители, мужчина прохаживался на проспекте Космонавтов в Гомеле, как увидел под ногами чехол со связкой ключей. Рецидивист предположил, что ключи потерял тот, кто живет на проспекте, и отправился к ближайшей многоэтажке.
Попав в первый же подъезд, стал пытался открыть квартиры. Он проверил не одну дверь, пока не нашел подходящий замок. А проникнув в жилище, присвоил фотоаппарат, спортивный костюм, обувь и музыкальные колонки. Как оценили специалисты, нечистый на руку гомельчанин похитил из дома вещей и техники на 500 с лишним белорусских рублей.
Придя домой и обнаружив пропажу ценностей, хозяйка квартиры позвонила по номеру 102. Поймать преступника удалось спустя пару дней. Мужчину обвиняют в уголовном преступлении — повторной краже, его могу посадить на 4 года.
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