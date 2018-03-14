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21:30 (мск), источник: РИА Новости

В США госпитализировали нобелевского лауреата по химии, его супруга мертва

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Лауреат Нобелевской премии по химии Эйити Нэгиси госпитализирован в США, его супруга обнаружена мертвой, сообщает телеканал WREX-TV

Супруги, проживавшие в штате Индиана, были объявлены пропавшими без вести в понедельник после звонка в полицию одного из родственников пары.

Во вторник 82-летний ученый был обнаружен на шоссе в сельской местности близ населенного пункта Рокфорд в штате Иллинойс.

После того, как Нэгиси был доставлен в госпиталь, полиция нашла тело его 80-летней жены. По предварительным данным, пара направлялась в аэропорт и заблудилась. Ученый вышел из машины, чтобы найти помощь, а его жена, обеспокоенная отсутствием мужа, также начала его поиски. По неустановленным причинам женщина скончалась рядом с автомобилем. У полиции пока нет оснований предполагать криминальные причины ее смерти.

Нэгиси более 50 лет проживает в США, где преподавал в Университете Пердью. В 2010 году он получил Нобелевскую премию по химии за изучение палладий-катализируемых реакций кросс-сочетаний в органическом синтезе.

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