Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Общественные активисты из Новосибирска спасли мужчину, который провел 25 лет в трудовом рабстве в Казахстане. Об этом сообщает телеканал ОТС.
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Общественные активисты из Новосибирска спасли мужчину, который провел 25 лет в трудовом рабстве в Казахстане. Об этом сообщает телеканал ОТС.
Волонтеры помогли Геннадию Петрову, который провел четверть века в трудовом рабстве в казахских степях, вернуться в Бийск, где сейчас живут его родные.
По словам Маргариты Семиковой, куратора движения «Созвездие сердец», мужчину, которому сейчас около 67−69 лет, обнаружили коллеги из казахстанского движения «Клуб добряков» в городе Шымкент на юге Казахстана. Мужчина не имел документов, ему было негде жить.
Позже выяснилось, что долгое время он в одном из аулов пас овец за еду. В 90-е годы Геннадий уехал в Казахстан на заработки, после чего связь с ним была утеряна. Как он оказался в рабстве, мужчина не помнит. По словам волонтера Кирилла Бунькова, за попытки к бегству мужчине подрезали сухожилия. Его отпустили на волю только тогда, когда он стал непригоден к работе.
В 2017 году в
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.