Мужчина провел 25 лет в рабстве в Казахстане

Волонтеры помогли Геннадию Петрову, который провел четверть века в трудовом рабстве в казахских степях, вернуться в Бийск, где сейчас живут его родные.

По словам Маргариты Семиковой, куратора движения «Созвездие сердец», мужчину, которому сейчас около 67−69 лет, обнаружили коллеги из казахстанского движения «Клуб добряков» в городе Шымкент на юге Казахстана. Мужчина не имел документов, ему было негде жить.

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Позже выяснилось, что долгое время он в одном из аулов пас овец за еду. В 90-е годы Геннадий уехал в Казахстан на заработки, после чего связь с ним была утеряна. Как он оказался в рабстве, мужчина не помнит. По словам волонтера Кирилла Бунькова, за попытки к бегству мужчине подрезали сухожилия. Его отпустили на волю только тогда, когда он стал непригоден к работе.