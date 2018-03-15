Внук экс-губернатора Калининградской области Егорова, подозреваемый в убийстве, взят под стражу

Мужчина взят под стражу на два месяца и препровождён в СИЗО, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«34-летнему калининградцу предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следственного комитета Ленинградский районный суд Калининграда заключил обвиняемого под стражу на время следственных действий. Расследование продлится до 12 мая», — уточнила представитель ведомства Наталья Гацко.