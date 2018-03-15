Внук экс-губернатора Калининградской области Егорова, подозреваемый в убийстве, взят под стражу
Внуку
Внуку
Мужчина взят под стражу на два месяца и препровождён в СИЗО, сообщает
«34-летнему калининградцу предъявлено обвинение в убийстве. По ходатайству следственного комитета Ленинградский районный суд Калининграда заключил обвиняемого под стражу на время следственных действий. Расследование продлится до 12 мая», — уточнила представитель ведомства Наталья Гацко.
11 марта родственники заявили о пропаже Алексея Ивлева, который исчез после встречи со своим должником. Позже мужчина был найден убитым. 12 марта, региональный СКР возбудил уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»). В убийстве подозревается внук
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