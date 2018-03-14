Полиция Кишинева установила личность подозреваемого в убийстве женщины

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов предоставили новые детали расследования инцидента, произошедшего во вторник в Кишиневе. Ими установлена личность женщины, расчлененное тело которой обнаружили в столичном секторе Буюканы.
Как ранее заявлял Sputnik заместитель начальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук, расчлененное тело обнаружил утром дворник.
«Полиция идентифицировала женщину, тело которой обнаружили вчера в сумке на мусорке. Также сотрудники кишиневского управления полиции установили личность мужчины, который совершил это преступление. Подробности будут предоставлены позже», — сообщается на странице Национальной полиции Молдовы в соцсети Facebook.
По данным полиции, 9 марта подозреваемый задушил жертву полотенцем в ходе возникшего между ними конфликта.
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