Полиция Кишинева установила личность подозреваемого в убийстве женщины

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 мар — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов предоставили новые детали расследования инцидента, произошедшего во вторник в Кишиневе. Ими установлена личность женщины, расчлененное тело которой обнаружили в столичном секторе Буюканы.

Как ранее заявлял Sputnik заместитель начальника Инспектората полиции Кишинева Силвиу Мушук, расчлененное тело обнаружил утром дворник.

«Полиция идентифицировала женщину, тело которой обнаружили вчера в сумке на мусорке. Также сотрудники кишиневского управления полиции установили личность мужчины, который совершил это преступление. Подробности будут предоставлены позже», — сообщается на странице Национальной полиции Молдовы в соцсети Facebook.