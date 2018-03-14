В Рязанской области мужчина открыл стрельбу по полицейским и был убит

Об инциденте в полицию сообщили жители деревни Залесное-Чулково, расположенной в Кораблинском районе. Они рассказали, что их сосед ходит по двору своего дома в нетрезвом виде с охотничьим ружьем в руках и стреляет.
К приезду полицейских хозяин, ранее неоднократно судимый, заперся в доме. Участковый через окно попытался поговорить с ним, но мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов.
«Офицеры СОБР отдела Росгвардии по Рязанской области открыли ответный огонь и ликвидировали правонарушителя. При осмотре дома были обнаружены охотничье ружье и 10 патронов к нему», — говорится в сообщении.
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