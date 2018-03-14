В Рязанской области мужчина открыл стрельбу по полицейским и был убит

Об инциденте в полицию сообщили жители деревни Залесное-Чулково, расположенной в Кораблинском районе. Они рассказали, что их сосед ходит по двору своего дома в нетрезвом виде с охотничьим ружьем в руках и стреляет.

К приезду полицейских хозяин, ранее неоднократно судимый, заперся в доме. Участковый через окно попытался поговорить с ним, но мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья в сторону сотрудников правоохранительных органов.