Автомобиль разорвало на части в Шымкенте: семь человек пострадали

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. В Шымкенте произошла дорожная авария, в результате которой легковой автомобиль разорвало на части.

ДТП произошло на перекрестке улиц Аргынбекова и Байтерекова. По предварительным данным, семь человек пострадали. Шестерых доставили в Шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, а двухлетнего ребенка — в областную детскую больницу, пишет региональное издание «Отырар».

Как стало известно, одна из пострадавших беременна. Также выяснилось, что пострадавший ребенок — ее сын. Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.