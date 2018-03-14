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14 марта, источник: Sputniknews.kz

Автомобиль разорвало на части в Шымкенте: семь человек пострадали

В числе пострадавших в дорожной аварии двухлетний ребенок и беременная пассажирка.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 15 мар — Sputnik. В Шымкенте произошла дорожная авария, в результате которой легковой автомобиль разорвало на части.

ДТП произошло на перекрестке улиц Аргынбекова и Байтерекова. По предварительным данным, семь человек пострадали. Шестерых доставили в Шымкентскую городскую больницу скорой медицинской помощи, а двухлетнего ребенка — в областную детскую больницу, пишет региональное издание «Отырар».

Как стало известно, одна из пострадавших беременна. Также выяснилось, что пострадавший ребенок — ее сын. Женщина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

На места аварии работают сотрудники полиции, ДЧС и противопожарной службы.

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