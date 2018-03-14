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14 марта, источник: Sputnik.by

Белорусы все чаще едут в Польшу с поддельными автостраховками

Нарушителей пограничники передают сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Источник: Sputnik.by
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МИНСК, 14 мар — Sputnik. Сотрудники погранслужбы Польши за последние дни выявили три случая использования гражданами Беларуси, пересекающими границу на автомобилях, поддельных страховок, сообщили в Подляшском отделении службы.

Так, в минувшие выходные 34-летний гражданин Беларуси при въезде в Польшу в пункте пропуска «Кузница» предоставил страховой полис, который вызвал у офицеров погранслужбы подозрение в подлинности.

«Анализ подтвердил, что полис был подделан по образцу оригинального белорусского документа», — сказали в отделении.

В погранслужбе также уточнили, что с аналогичными документами 4 и 6 марта в «Кузнице» были задержаны еще два белоруса. Все нарушители были переданы сотрудникам полиции для дальнейшего расследования.

Всего с начала года, по данным польских пограничников, сотрудники Департамента пограничной охраны Подляшского отделения выявили 25 поддельных страховок.

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